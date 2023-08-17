Сёмин: Миранчук хорошо себя проявил в «Торино»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Я не могу сказать, будет у него шанс проявить себя или нет. В «Торино» он себя хорошо проявил, аренду отработал на хорошем уровне. В «Аталанте» изначально, если мягко говорить, особой симпатии не было», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что Миранчук демонстрировал хорошую игру, когда выходил на поле в составе «Аталанты».