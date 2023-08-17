Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: Миранчук хорошо себя проявил в «Торино»

17 Августа 2023 • 18:18 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Я не могу сказать, будет у него шанс проявить себя или нет. В «Торино» он себя хорошо проявил, аренду отработал на хорошем уровне. В «Аталанте» изначально, если мягко говорить, особой симпатии не было», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что Миранчук демонстрировал хорошую игру, когда выходил на поле в составе «Аталанты».

Ранее стало известно, что 27-летний хавбек начнет новый сезон в составе «Аталанты», несмотря на интерес со стороны других итальянских команд
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО АТАЛАНТА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
18:55 · Италия. Серия А
​Агент: «Миранчук – футболист «Аталанты», больше мне добавить нечего»
18:36 · Италия. Серия А
Ледяхов: «У Кокорина хорошие шансы заявить о себе в «Фиорентине»
18:18 · Италия. Серия А
Сёмин: Миранчук хорошо себя проявил в «Торино»
17:33 · Италия. Серия А
Малиновский в шаге от перехода в «Дженоа» слухи
17:18 · Италия. Серия А
Полузащитник Алексей Миранчук начнёт сезон в «Аталанте»
17:14 · Италия. Серия А
«Монако» приобрёл защитника «Торино» официально
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» просит 35 миллионов евро за Трево Чалобу
15:03 · Италия. Серия А
Бонуччи хочет покинуть «Ювентус»
14:51 · Италия. Серия А
​Руди Гарсия высказался о Хвиче
14:45 · Италия. Серия А
Руди Гарсия рассказал, каков Роналду в работе
14:37 · Италия. Серия А
​Руди Гарсия: «Осимхен немного похож на Роналду» 1
13:07 · Италия. Серия А
Кокорин получил номер в «Фиорентине»
12:30 · Италия. Серия А
Щесны – об игроках, которые уехали в Саудовскую Аравию: «В жизни есть вещи ценнее денег»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Вольфсбург» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в Костиче, «Ювентус» просит 20 миллионов евро
11:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с нападающим сборной Италии
Все новости
Рекомендуем