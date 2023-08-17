Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский находится в шаге от возвращения в чемпионат Италии.

Как сообщает Sky Sports, клуб Серии А «Дженоа» и «Марсель» договорились о переходе игрока на основе аренды с правом выкупа. Теперь финальный шаг в этой сделке за самим футболистом.

Напомним, что Малиновский пополнил состав «Марселя» относительно недавно – в январе 2023 года. Однако после прихода в клуб нового тренера Марселино Гарсия Тораля футболист попал в немилость к новому наставнику и теперь ищет новые варианты продолжения карьеры.