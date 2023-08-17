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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник Алексей Миранчук начнёт сезон в «Аталанте»

17 Августа 2023 • 17:18 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Хавбек Алексей Миранчук начнёт новый сезон в составе «Аталанты».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 27-летний футболист пока не покинет «Аталанту». Сообщается, что Миранчук войдет в новый сезон Серии А в качестве игрока команды из Бергамо.

Напомним, минувший сезон россиянин провел в аренде в «Торино». В составе туринского клуба Миранчук принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал на свой счет шесть результативных передач.

В первом туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Сассуоло». Игра пройдет 20 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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САССУОЛО АТАЛАНТА
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