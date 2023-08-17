​Руди Гарсия высказался о Хвиче

Наставник «Наполи» Руди Гарсия сказал несколько слов о полузащитнике команды Хвиче Кварацхелии.

«Квара всё ещё может прогрессировать. Он гений, когда мяч у него в ногах, и за ним приятно наблюдать», - сказал Гарсия, чьи слова приводит Corriere dello Sport со ссылкой на DAZN.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с прошлого лета. В 43 официальных матчах за клуб грузин записал на свой счёт 14 голов и 17 результативных передач на партнёров.

В стартовом туре нового сезона Серии А «Наполи» будет играть против «Фрозиноне» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 19 августа.

Как известно, в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.