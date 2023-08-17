Руди Гарсия рассказал, каков Роналду в работе

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия сказал несколько слов о Криштиану Роналду, с которым он пересекался во второй части прошлого сезона в «Аль-Насре».

«Я был в хороших отношениях с Криштиану. Я понимал, почему у него такая карьера. Он первым приходил на тренировки, а уходил последним. Он чувствует соревновательный дух даже во время тренировок. Когда на тренировке он выигрывал серию пенальти, то праздновал и кричал своё «Сиуу», как будто это Лига чемпионов», - сказал Гарсия, чьи слова приводит Corriere dello Sport.

В первом туре Серии А «Наполи» сыграет против «Фрозиноне» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 19 августа.