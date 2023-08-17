​Руди Гарсия: «Осимхен немного похож на Роналду»

Рулевой «Наполи» Руди Гарсия высказался о нападающем команды Викторе Осимхене.

«Осимхен – лидер, который всегда хочет побеждать и тащить команду. Он немного похож на Криштиану Роналду. Когда он побеждает, он очень счастлив. Он зовёт партнёров по команде, чтобы сделать фото. Он один из лучших в мире – Виктор не только атакует, но помогает команде в обороне, ведёт прессинг. Это хорошо для команды», - сказал Гарсия, чьи слова приводит Corriere dello Sport.

В первом туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет против «Фрозиноне» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 19 августа, и стартует в 19:30 по московскому времени.