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Чемпионат Италии. Серия А

​Руди Гарсия: «Осимхен немного похож на Роналду»

17 Августа 2023 • 14:37 Комментировать (1)

Рулевой «Наполи» Руди Гарсия высказался о нападающем команды Викторе Осимхене.

«Осимхен – лидер, который всегда хочет побеждать и тащить команду. Он немного похож на Криштиану Роналду. Когда он побеждает, он очень счастлив. Он зовёт партнёров по команде, чтобы сделать фото. Он один из лучших в мире – Виктор не только атакует, но помогает команде в обороне, ведёт прессинг. Это хорошо для команды», - сказал Гарсия, чьи слова приводит Corriere dello Sport.

В первом туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет против «Фрозиноне» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 19 августа, и стартует в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Наполи Руди Гарсия Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2023 в 15:22
Да, внешне они похожи... Близнецы...
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