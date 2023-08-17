Кокорин получил номер в «Фиорентине»

Пресс-служба «Фиорентины» представила заявку команды на предстоящий сезон. В нее попал российский форвард Александр Кокорин, выступавший в прошлой кампании за кипрский «Арис». 32-летний нападающий получил во флорентийском коллективе 91-й номер.

В минувшем сезоне Александр играл на правах аренды за «Арис». Россиянин провел в чемпионате Кипра 30 матчей, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Его трудовой договор с «фиалками» рассчитан до середины следующего года.

Первый матч нового розыгрыша Серии А флорентийцы проведут на выезде с «Дженоа». Игра состоится 19 августа.