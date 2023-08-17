Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Щесны – о игроках, которые уехали в Саудовскую Аравию: «В жизни есть вещи ценнее денег»

17 Августа 2023 • 12:30 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны заявил, что не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Также поляк высказался о футболистах, которые согласились на подобные переход.

«Я не много читаю о футболе в прессе. Я слышал, что некоторые игроки перебрались в Саудовскую Аравию. Я уважаю их решение, но думаю, в жизни есть вещи ценнее денег. Согласился бы я на подобный переход? У меня есть очень много денег. Предпочитаю сложные вызовы. Новый сезон и достижение целей с «Ювентусом» сейчас является главной целью, которую я могу перед собой поставить», – цитирует 33-летнего Щесны Tvp Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
13:07 · Италия. Серия А
Кокорин получил номер в «Фиорентине»
12:30 · Италия. Серия А
Щесны – о игроках, которые уехали в Саудовскую Аравию: «В жизни есть вещи ценнее денег»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Вольфсбург» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в Костиче, «Ювентус» просит 20 миллионов евро
11:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с нападающим сборной Италии
10:37 · Германия. Бундеслига
«Интер» надеется, что сможет приобрести защитника «Баварии»
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед»
09:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» ответил «Милану» на предложение по Мойзе Кину
09:23 · Италия. Серия А
Костич интересен клубам из Англии, Германии и Саудовской Аравии
09:21 · Италия. Серия А
«Валенсия» продала полузащитника в Серию А официально
04:44 · Италия. Серия А
«Кальяри» замахивается на игрока «Милана»
04:35 · Италия. Серия А
Платини: «Когда я перебрался в Италию, тут платили больше всего»
04:19 · Италия. Серия А
Моратти раскритиковал де Лаурентиса
04:02 · Италия. Серия А
Пике: «Да, мог оказаться в «Ювентусе», жаль, что не поиграл в Серии А»
03:45 · Италия. Серия А
«Милан» снизил свои запросы за Крунича
03:38 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Интера»: «Зоммер - загадка для Италии, я бы поставил на Аудеро»
Все новости
Рекомендуем