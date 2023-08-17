«Ювентус» договорился с нападающим сборной Италии

Нападающий сборной Италии и «Сассуоло» Доменико Берарди является трансферной целью туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство «старой синьоры» готово предложить за трансфер футболиста 20 миллионов евро плюс четыре в качестве бонусных выплат.

«Ювентус» уже договорился с Берарди по условиям личного трудового соглашения. Доменико может подписать с «бьянконери» четырехлетнее трудовое соглашение с окладом в размере трех миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А 29-летний нападающий забил 12 мячей и сделал семь ассистов в 26 поединках.