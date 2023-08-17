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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ответил «Милану» на предложение по Мойзе Кину

17 Августа 2023 • 09:43 Комментировать

Туринский «Ювентус» ответил на предложение «Милана» по трансферу нападающего Мойзе Кина. «Старая синьора» отказалась отпускать игрока на предложенных «россонери» условиях, об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

Миланский гранд рассчитывал арендовать форварда с правом последующего выкупа, однако такие условия не устроили «старую синьору». Сам Кин был не против перехода в «Милан» за игровой практикой.

Трансферная стоимость Мойзе оценивается в 18 миллионов евро. Срок действующего контракта нападающего с туринским грандом истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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