Сербский полузащитник Урош Рачич покинул испанскую «Валенсию» и перебрался в итальянский чемпионат. Новым местом работы хавбека стал «Сассуоло», об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. Сумма трансфера не раскрывается.

В минувшем сезоне Урош выступал на правах аренды за португальскую «Брагу». Полузащитник принял участие в 38 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 6,5 миллиона евро.