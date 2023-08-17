«Кальяри» замахивается на игрока «Милана»

Вернувшийся в Серию А «Кальяри» также, как и гранды, ищет пути усиления своего состава, но запросы у островитян скромны - они претендуют на игрока «Милана», но не на Рафаэла Леау, конечно же, а на Лоренцо Коломбо, имя которого иным поклонникам «Милана» может ничего и не сказать.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Лечче», забив пять голов по ходу чемпионата, а сейчас на него претендуют сразу два клуба, вернувшиеся в Серию А - помимо «Кальяри», это также и «Дженоа». Но «Милан», уточняет pianetamilan.it, склоняется к идее сдать его в аренду именно в «Кальяри».

Напомним, что итальянский чемпионат стартует уже в субботу.