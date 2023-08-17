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Чемпионат Италии. Серия А

Платини: «Когда я перебрался в Италию, тут платили больше всего»

17 Августа 2023 • 04:35 Комментировать

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не удивлен тем, что игроки столь часто выбирают Саудовскую Аравию, по его словам, это объясняется заманчивыми предложениями, поступающими из этой страны. По словам Платини, в свое время он также выбрал итальянский чемпионат именно по этой же причине, так как там крутились лучшие деньги:

- Когда я перебрался в Италию в начале 80-х, тут платили больше всего. Тут играли Зико, Марадона, Фалькао, это были годы Мантовани, Берлускони, Италия выиграла чемпионат мира, позади остались непростые 70-е годы, все дышало, все работало, чувствовался большой энтузиазм, - цитирует слова Платини итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мишель Платини
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