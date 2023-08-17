Платини: «Когда я перебрался в Италию, тут платили больше всего»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не удивлен тем, что игроки столь часто выбирают Саудовскую Аравию, по его словам, это объясняется заманчивыми предложениями, поступающими из этой страны. По словам Платини, в свое время он также выбрал итальянский чемпионат именно по этой же причине, так как там крутились лучшие деньги:

- Когда я перебрался в Италию в начале 80-х, тут платили больше всего. Тут играли Зико, Марадона, Фалькао, это были годы Мантовани, Берлускони, Италия выиграла чемпионат мира, позади остались непростые 70-е годы, все дышало, все работало, чувствовался большой энтузиазм, - цитирует слова Платини итальянское новостное агентство ITASportPress.