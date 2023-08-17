Моратти раскритиковал де Лаурентиса

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти удивлен позицией, которую занял его коллега Аурелио де Лаурентис, владелец итальянского «Наполи». Тот мешает бывшему тренеру клуба Лучано Спаллетти возглавить итальянскую сборную, требуя выплатить неустойку. Моратти поражен такой мелочностью де Лаурентиса.

- Может, для де Лаурентиса это и вопрос принципа, но я не вижу никакой гибкости, ментальной, не вижу великодушия. Я бы не стал мелочиться и упираться из-за этих трех миллионов, это мелочно, - цитирует слова Моратти fcinter1908.it.

Напомним, что Спаллетти привел клуб к долгожданному чемпионскому титулу в прошлом сезоне.