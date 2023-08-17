Пике: «Да, мог оказаться в «Ювентусе», жаль, что не поиграл в Серии А»

Карьера Херарда Пике разделена на два неравных отрезка - небольшой и не очень удачный в «Манчестер Юнайтед», и вся оставшаяся часть карьеры в «Барселоне», с куда большими успехами. Между ними, однако, мог вполне быть туринский «Ювентус» - по словам Пике, он получал предложение от итальянского клуба.

- Да, подтверждаю. Мне был 21 год, я был еще в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» обратился с вопросом обо мне. Но я в итоге предпочел податься в «Барселону», это был зов сердца. Жаль, что я так и не поиграл в Серии А, мне импонировала эта идея, итальянцы похожи на испанцев, особенно в страсти к футболу, - цитирует слова Пике итальянское новостное агентство ITASportPress.