«Милан» снизил свои запросы за Крунича

Похоже, что итальянский «Милан» отказался от мысли сохранить в своем составе Раде Крунича и начал сотрудничать с желающим его приобрести турецким «Фенербахче».

Как сообщают турецкие источники, в частности, журналист Эртан Сюгзюн, итальянский клуб решил снизить свои запросы за Крунича - если доселе «Милан» просил за него двенадцать миллионов евро, то сейчас готов отдать его за десять.

Источник, однако, уточняет, что стамбульцы надеются снизить эту цену еще немного.

Напомним, что сербский футболист с боснийским гражданством выступает за итальянский «Милан» с 2019 года, ранее он поиграл за клубы в Сербии, а также в составе «Вероны» и «Эмполи».