Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» снизил свои запросы за Крунича

17 Августа 2023 • 03:45 Комментировать

Похоже, что итальянский «Милан» отказался от мысли сохранить в своем составе Раде Крунича и начал сотрудничать с желающим его приобрести турецким «Фенербахче».

Как сообщают турецкие источники, в частности, журналист Эртан Сюгзюн, итальянский клуб решил снизить свои запросы за Крунича - если доселе «Милан» просил за него двенадцать миллионов евро, то сейчас готов отдать его за десять.

Источник, однако, уточняет, что стамбульцы надеются снизить эту цену еще немного.

Напомним, что сербский футболист с боснийским гражданством выступает за итальянский «Милан» с 2019 года, ранее он поиграл за клубы в Сербии, а также в составе «Вероны» и «Эмполи». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фенербахче Раде Крунич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
04:19 · Италия. Серия А
Моратти раскритиковал де Лаурентиса
04:02 · Италия. Серия А
Пике: «Да, мог оказаться в «Ювентусе», жаль, что не поиграл в Серии А»
03:45 · Италия. Серия А
«Милан» снизил свои запросы за Крунича
03:38 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Интера»: «Зоммер - загадка для Италии, я бы поставил на Аудеро»
03:32 · Италия. Серия А
Саншеш: «Рома», как и любой большой клуб, должна стремиться всегда побеждать»
03:32 · Италия. Серия А
Филиппо Галли: «Кьяер не может быть безгрешным»
03:21 · Италия. Серия А
Матерацци приветствует возвращение Арнаутовича в «Интер»
03:16 · Италия. Серия А
«Милан» хочет защитника ПАОКа
02:59 · Италия. Серия А
Леау рассказал, что ему больше всего нравится и что больше всего раздражает в славе
02:23 · Италия. Серия А
Судьба перехода Берарди в «Ювентус» может решиться до субботы слухи
02:10 · Италия. Серия А
Паганин: «Интер» слишком много потерял, я вижу его чуть слабее конкурентов»
02:06 · Италия. Серия А
Арнаутович признался, что в «Интер» пришёл за трофеями
02:01 · Италия. Серия А
Леау назвал свой любимый фильм и любимую песню
01:56 · Италия. Серия А
«Милан» сделал запрос по трансферу нападающего «Ювентуса»
01:18 · Англия. Премьер-лига
Обмен Лукаку на Влаховича по-прежнему возможен
Все новости
Рекомендуем