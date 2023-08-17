Филиппо Галли: «Кьяер не может быть безгрешным»

Бывший защитник итальянского «Милана» Филиппо Галли считает, что руководство клуба не вправе требовать от датского защитника Симона Кьяера безошибочных и полноценных выступлений, учитывая его возраст. Кьяер в последнее время не всегда попадал в основной состав команды, кроме того, по слухам, он может покинуть клуб.

- От него нельзя требовать играть постоянно, стопроцентной стабильности. Он - игрок, который выручает в нужный момент, - цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Новый сезон итальянской Серии А стартует уже в субботу, девятнадцатого августа. В первом туре «Милан» сыграет с «Болоньей».