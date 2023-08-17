Матерацци приветствует возвращение Арнаутовича в «Интер»

Австрийский нападающий Марко Арнаутович договорился с «Интером», в составе которого выступал в начале своей карьеры, но провел там лишь сезон. Он вернулся в миланский клуб после выступлений за «Болонью» и объявил, что жаждет завоевать с «Интером» трофеи. Одним из первых, кто приветствовал возвращение Арнаутовича, был бывший защитник клуба, эпатажный Марко Матерацци.

- Добро вернуться, - написал тот в социальных сетях, выложив и фотографию своего бывшего коллеги по команде.

Итальянский чемпионат стартует уже в субботу, в первом туре «Интеру» предстоит сыграть с «Монцей».