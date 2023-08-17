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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет защитника ПАОКа

17 Августа 2023 • 03:16 Комментировать

Итальянский «Милан» не сбавляет обороты на трансферном рынке - как сообщают последние слухи, очередным приобретением клуба может стать Константинос Кулиеракис из греческого клуба ПАОК. Сведениями об этом поделился греческий журналист Джаннис Корианапулос, который уточнил, что ПАОК жаждет выручить за защитника десять миллионов евро, но пока что предложение «Милана» значительно скромнее.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует уже в субботу, девятнадцатого августа. Но «Милан» свой первый матч проведет лишь в  понедельник вечером, двадцать первого числа. Это будет встреча с «Болоньей».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПАОК трансферы футбола - лето 2023 Константинос Кулиеракис
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