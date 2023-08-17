Леау рассказал, что ему больше всего нравится и что больше всего раздражает в славе

Португальский паренек с ангольскими корнями, Рафаэл Леау, внезапно стал известным человеком в Милане - тифози полюбили его за вдохновленную игру, и в таком большом городе ему постоянно приходится сталкиваться с поклонниками его таланта прямо на улицах. Как признался Леау, это и нравится ему, и в то же время очень утомляет:

- Нравится, когда люди узнают меня на улицах и благодарят за мою работу. Но не нравится, когда приходится постоянно фотографироваться с ними. Это самое утомительное в известности, - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

Чемпионат Италии стартует уже в субботу.