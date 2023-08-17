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Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «Интер» слишком много потерял, я вижу его чуть слабее конкурентов»

17 Августа 2023 • 02:10 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин озабочен положением дел в команде - он считает, что миланский клуб уступает своим конкурентам в борьбе за Скудетто, так как слишком много игроков ушли из него. В прошлом сезоне «Интер» занял третье место, но при этом вышел в финал Лиги чемпионов.

- «Интер» потерял очень много, Джеко, Лукаку, Брозович, Ханданович, да еще и Д'Амброзио. Я не думаю, что Тюрам и Арнаутович сейчас способны заменить Джеко и Лукаку. А потому сейчас я вижу «Интер» чуть слабее конкурентов, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

Итальянский чемпионат начнется уже в субботу, 19 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Паганин
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