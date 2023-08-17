Паганин: «Интер» слишком много потерял, я вижу его чуть слабее конкурентов»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин озабочен положением дел в команде - он считает, что миланский клуб уступает своим конкурентам в борьбе за Скудетто, так как слишком много игроков ушли из него. В прошлом сезоне «Интер» занял третье место, но при этом вышел в финал Лиги чемпионов.

- «Интер» потерял очень много, Джеко, Лукаку, Брозович, Ханданович, да еще и Д'Амброзио. Я не думаю, что Тюрам и Арнаутович сейчас способны заменить Джеко и Лукаку. А потому сейчас я вижу «Интер» чуть слабее конкурентов, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

Итальянский чемпионат начнется уже в субботу, 19 августа.