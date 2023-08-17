Арнаутович признался, что в «Интер» пришёл за трофеями

Австрийский нападающий Марко Арнаутович стал игроком миланского «Интера», он вернулся в клуб, в котором провел сезон 2009/2010. В последнее время австрийский игрок с сербской родословной выступал в «Болонье» - как легко догадаться, не самом лучшем месте для того, чтобы претендовать на трофеи. Между тем Арнаутовичу, как и Гарри Кейну, очень хочется что-нибудь выиграть - в этом признался он сам:

- Я очень доволен, я тут для того, чтобы выигрывать трофеи, этот клуб должен выигрывать трофеи. Я с нетерпением жду своего дебюта в «Интере», надеюсь победить в первом же матче, - цитирует слова Арнаутовича fcinter1908.it.