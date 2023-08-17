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Чемпионат Италии. Серия А

Леау назвал свой любимый фильм и любимую песню

17 Августа 2023 • 02:01 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау не зациклен на футболе - ему очень нравится музыка, которой он посвящает, пожалуй, все свое свободное время. Также ему очень нравится кино, на эти темы с ним, как выяснили итальянские журналисты, можно говорить очень долго.

В очередном тик-ток подкасте The Residency он не только назвал своего футбольного идола, но также рассказал, какой фильм любит больше всего - и какую песню также.

- Фильм? Fast and Furious. Песня? Roddy Ricch – Down Below, - цитирует слова Леау piannetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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