Леау назвал свой любимый фильм и любимую песню

Португальский нападающий Рафаэл Леау не зациклен на футболе - ему очень нравится музыка, которой он посвящает, пожалуй, все свое свободное время. Также ему очень нравится кино, на эти темы с ним, как выяснили итальянские журналисты, можно говорить очень долго.

В очередном тик-ток подкасте The Residency он не только назвал своего футбольного идола, но также рассказал, какой фильм любит больше всего - и какую песню также.

- Фильм? Fast and Furious. Песня? Roddy Ricch – Down Below, - цитирует слова Леау piannetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.