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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе рассказал, почему присоединился к «Аталанте»

16 Августа 2023 • 22:53 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе высказался о переходе из «Милана» в «Аталанту» на правах аренды.

Клуб из Бергамо арендовал бельгийца до конца сезона-2023/24 с возможность выкупа.

«Я выбрал «Аталанту», потому что здесь мне предоставили правильную возможность в подходящее время. Думаю, мне подходит стиль игры команды. Когда я выступал в Бельгии, «Аталанта» также следила за мной, и теперь, спустя год, я здесь. Думаю, для меня это идеальный вариант», – приводит TMW слова 22-летнего футболиста.

В августе прошлого года Шарль де Кетеларе перешёл в «Милан» из «Брюгге» за 35,5 млн евро, но не сумел проявить себя в составе «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе
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САССУОЛО АТАЛАНТА
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