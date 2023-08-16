Де Кетеларе рассказал, почему присоединился к «Аталанте»

Атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе высказался о переходе из «Милана» в «Аталанту» на правах аренды.

Клуб из Бергамо арендовал бельгийца до конца сезона-2023/24 с возможность выкупа.

«Я выбрал «Аталанту», потому что здесь мне предоставили правильную возможность в подходящее время. Думаю, мне подходит стиль игры команды. Когда я выступал в Бельгии, «Аталанта» также следила за мной, и теперь, спустя год, я здесь. Думаю, для меня это идеальный вариант», – приводит TMW слова 22-летнего футболиста.

В августе прошлого года Шарль де Кетеларе перешёл в «Милан» из «Брюгге» за 35,5 млн евро, но не сумел проявить себя в составе «россонери».