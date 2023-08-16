Бельгийский форвард «Милана» Дивок Ориги может последовать примеру других экс-игроков европейских чемпионатов и также оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщает Football Insider, 28-летний бельгиец заинтересовал «Аль-Фатех». В прошлом году эта команда финишировала на шестом месте в лиге.

Напомним, что по итогам последнего сезона Ориги вряд ли продолжит карьеру в стане «россонери» и сейчас игрока активно связывают с разными клубами, например «Вест Хэмом» и «Фиорентиной».

Кстати, главным тренером потенциального клуба Ориги является бывший наставник «Вест Хэма» и «Вест Бромвича» Славен Билич.