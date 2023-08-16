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Чемпионат Италии. Серия А

«Альмерия» арендовала вратаря «Лацио» официально

16 Августа 2023 • 21:42 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
1 7.80 X 4.90 2 1.40
19.08 20:30

Голкипер «Лацио» Луиш Максимиану перебрался в «Альмерию» на правах аренды. Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Отмечается, что в договор включена опция выкупа после окончания арендного соглашения.

По данным СМИ, 23-летний португальский вратарь может быть выкуплен «Альмерией» за 8,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Максимиану принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил три гола и четыре раз смог сохранить свои ворота «сухими». Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Альмерия Луиш Максимиану трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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