Голкипер «Лацио» Луиш Максимиану перебрался в «Альмерию» на правах аренды. Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Отмечается, что в договор включена опция выкупа после окончания арендного соглашения.

По данным СМИ, 23-летний португальский вратарь может быть выкуплен «Альмерией» за 8,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Максимиану принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил три гола и четыре раз смог сохранить свои ворота «сухими». Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 6 миллионов евро.