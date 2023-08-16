«Аталанта» официально арендовала на сезон полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе. О заключённой сделке рапортует пресс-служба бергамасков в официальных соцсетях.

Годичное арендное соглашение включает право выкупа игрока. Действующий контракт связывает молодого бельгийца с «россонери» до лета 2027 года.

Напомним, что де Кетеларе перебрался в «Милан» из «Брюгге» прошлым летом за 35,5 млн евро, однако его первый сезон в Италии совсем не задался. Он оформил лишь один ассист в 32-х матчах за миланцев в Серии А и не отмечался голами.

Несмотря на неудачный сезон, аналитики Transfermarkt продолжит высоко котировать игрока и оценивают его в 22 млн евро.