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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» арендовала де Кетеларе официально

16 Августа 2023 • 20:50 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

«Аталанта» официально арендовала на сезон полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе. О заключённой сделке рапортует пресс-служба бергамасков в официальных соцсетях.

Годичное арендное соглашение включает право выкупа игрока. Действующий контракт связывает молодого бельгийца с «россонери» до лета 2027 года.

Напомним, что де Кетеларе перебрался в «Милан» из «Брюгге» прошлым летом за 35,5 млн евро, однако его первый сезон в Италии совсем не задался. Он оформил лишь один ассист в 32-х матчах за миланцев в Серии А и не отмечался голами.

Несмотря на неудачный сезон, аналитики Transfermarkt продолжит высоко котировать игрока и оценивают его в 22 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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САССУОЛО АТАЛАНТА
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