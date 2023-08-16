Зелиньски отказал «Аль-Ахли» и может продлить контракт с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски отказался от перехода в «Аль-Ахли», решив остаться в итальянском клубе.

Как сообщает Sky Sport, на выбор польского футболиста повлияла супруга, пожелавшая остаться в Италии. Отмечается, что теперь Зелиньски обсудит с «Наполи» продление контракта, срок действия которого рассчитан до лета следующего года.

Напомним, Зелиньски выступает за «Наполи» с лета 2016 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе неаполитанской команды 48 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 35 миллионов евро.