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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски отказал «Аль-Ахли» и может продлить контракт с «Наполи»

16 Августа 2023 • 16:11 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски отказался от перехода в «Аль-Ахли», решив остаться в итальянском клубе.

Как сообщает Sky Sport, на выбор польского футболиста повлияла супруга, пожелавшая остаться в Италии. Отмечается, что теперь Зелиньски обсудит с «Наполи» продление контракта, срок действия которого рассчитан до лета следующего года.

Напомним, Зелиньски выступает за «Наполи» с лета 2016 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе неаполитанской команды 48 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

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Наполи Аль-Ахли Джидда Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023
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