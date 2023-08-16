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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш перешёл из «ПСЖ» в «Рому» официально

16 Августа 2023 • 13:16 Комментировать

Португальский полузащитник Ренату Саншеш перешел из «ПСЖ» в «Рому» на правах аренды, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок действия договора рассчитан до конца сезона-2023/2024. По его завершении «волки» смогут выкупить футболиста.

«Я рад присоединиться к такому большому клубу, как «Рома». Меня покорил их проект. «Рома» - отличный вариант продолжения карьеры для меня», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Ранее было объявлено о возвращении аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в «Рому».

В минувшем сезоне Ренату сыграл 23 поединка за парижский коллектив в чемпионате Франции, записав на свой счет два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
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