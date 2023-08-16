В «Роме» прокомментировали трансфер Паредеса

Футбольный функционер Тьягу Пинту, который занимает пост спортивного директора «Ромы», прокомментировал возвращение в римский клуб полузащитника Леандро Паредеса.

«У Леандро было большое желание вернуться. Мы рады снова видеть его в нашей форме. После ухода из «Ромы» Паредес набрался опыта. Мы уверены, что его навыки помогут нашему клубу», - передает слова спортивного директора пресс-служба «волков».

Паредес перешел в «Рому» из французского «ПСЖ» за 2,5 миллиона евро. Срок трудового договора между Леандро и итальянским клубом рассчитан до середины 2025 года.