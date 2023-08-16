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Чемпионат Италии. Серия А

Массажист Кокорина: «Александр может стать лучшим бомбардиром Серии А»

16 Августа 2023 • 12:34 Комментировать

Сергей Колесников, который является массажистом форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался относительно шансов россиянина стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

«Может ли Кокорин побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии? А почему нет? У него все есть для этого. Все зависит от партнеров», - цитирует массажиста Legalbet.

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал на правах аренды за «Арис». Форвард сыграл в чемпионате Кипра 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Сергей Колесников
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