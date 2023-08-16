Массажист Кокорина: «Александр может стать лучшим бомбардиром Серии А»

Сергей Колесников, который является массажистом форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался относительно шансов россиянина стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

«Может ли Кокорин побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии? А почему нет? У него все есть для этого. Все зависит от партнеров», - цитирует массажиста Legalbet.

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал на правах аренды за «Арис». Форвард сыграл в чемпионате Кипра 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета следующего года.