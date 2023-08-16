Аргентинский хавбек Леандро Паредес прокомментировал трансфер в «Рому». Полузащитник заключил с римским клубом контракт до лета 2025 года.

«Возвращение в Рим – очень волнительный момент для меня. Большое спасибо болельщикам за теплый прием. В 2022 году я испытал огромное счастье после победы на чемпионате мира. Теперь же хочу продолжать выигрывать вместе с «Ромой», - приводит слова полузащитника пресс-служба римского клуба.

Трансфер Паредеса обошелся римскому клубу в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне южноамериканец защищал цвета «Ювентуса» на правах аренды. Леандро забил один мяч в 25 матчах.