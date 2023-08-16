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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес вернулся в «Рому» официально

16 Августа 2023 • 11:00 Комментировать

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Леандро Паредес покинул «ПСЖ» и переехал в чемпионат Италии. Полузащитник вернулся в столичную «Рому», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Паредес заключил с «волками» двухлетнее трудовое соглашение. Денежная компенсация за его трансфер составила 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Леандро выступал за римскую команду с 2014 по 2017 год. Затем он поиграл в «Зените», «Ювентусе» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне аргентинец защищал цвета «старой синьоры» на правах аренды. Он забил один гол в 25 поединках, получил семь желтых карточек и один раз был удален.

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Рома Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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