Чемпион мира в составе сборной Аргентины Леандро Паредес покинул «ПСЖ» и переехал в чемпионат Италии. Полузащитник вернулся в столичную «Рому», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Паредес заключил с «волками» двухлетнее трудовое соглашение. Денежная компенсация за его трансфер составила 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Леандро выступал за римскую команду с 2014 по 2017 год. Затем он поиграл в «Зените», «Ювентусе» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне аргентинец защищал цвета «старой синьоры» на правах аренды. Он забил один гол в 25 поединках, получил семь желтых карточек и один раз был удален.