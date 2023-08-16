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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович готовится к медосмотру в «Интере»

16 Августа 2023 • 09:26 Комментировать

Опытный австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович в ближайшее время станет игроком миланского «Интера».

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, сегодня, 16 августа, футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «нерадзурри». Сумма сделки оценивается в десять миллионов евро.

Стоит отметить, что у Арнаутовича есть опыт выступлений за «Интер». 34-летний нападающий играл за команду в сезоне-2009/2010.

В минувшем розыгрыше Серии А нападающий принял участие в 23 матчах, записав на свой счет десять забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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