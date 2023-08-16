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Чемпионат Италии. Серия А

«Монако» покупает защитника из Серии А

16 Августа 2023 • 09:19 Комментировать

Защитник Уилфрид Синго, права на которого принадлежат «Торино», может переехать в чемпионат Франции. В подписании футболиста заинтересован «Монако».

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, клубы провели переговоры и согласовали сделку. Сумма трансфера составит десять миллионов евро. Монегаски заключат контракт с защитником, когда полностью договорятся с ним об условиях сотрудничества.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Уилфрид провел 31 поединок, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В пассиве игрока восемь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Уилфрид Синго трансферы футбола - лето 2023
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