«Монако» покупает защитника из Серии А

Защитник Уилфрид Синго, права на которого принадлежат «Торино», может переехать в чемпионат Франции. В подписании футболиста заинтересован «Монако».

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, клубы провели переговоры и согласовали сделку. Сумма трансфера составит десять миллионов евро. Монегаски заключат контракт с защитником, когда полностью договорятся с ним об условиях сотрудничества.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Уилфрид провел 31 поединок, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В пассиве игрока восемь желтых карточек.