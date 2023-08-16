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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» отдал полузащитника в аренду официально

16 Августа 2023 • 08:33 Комментировать

«Фрозиноне» оформил трансфер 22-летнего полузащитника Энцо Барренечеа, правами на которого владеет туринский «Ювентус». Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение до лета следующего года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 900 тысяч евро. Предыдущими его клубами были «Ньюэллз Олд Бойс» и «Сьон».

В минувшем сезоне Барренечеа принял участие в пяти поединках за «старую синьору», не отметившись голевыми действиями. За дубль туринского клуба полузащитник провел 26 матчей в рамках Серии С, записав себе в актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фрозиноне трансферы футбола - лето 2023 Энцо Барренечеа
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