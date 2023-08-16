Леау назвал свой лучший гол в карьере

Португальский нападающий Рафаэл Леау забил немало отличных голов, но когда его попросили выделить один, назвал забитый в групповой стадии Лиги чемпионов - в игре против мадридского «Атлетико».

Это случилось 28 сентября 2021 года, тогда Леау открыл счет в середине первого тайма, но в итоге поеду праздновали все-таки испанцы. Впрочем, «Милан» отыгрался в гостевом матче, но там забил не Леау, а Мессиас.

- Мой лучший гол? Тот, что я забил в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов, - ответил Леау, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Леау выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, он перешел из французского «Лилля».