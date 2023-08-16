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Чемпионат Италии. Серия А

Леау назвал свой лучший гол в карьере

16 Августа 2023 • 04:44 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау забил немало отличных голов, но когда его попросили выделить один, назвал забитый в групповой стадии Лиги чемпионов - в игре против мадридского «Атлетико».

Это случилось 28 сентября 2021 года, тогда Леау открыл счет в середине первого тайма, но в итоге поеду праздновали все-таки испанцы. Впрочем, «Милан» отыгрался в гостевом матче, но там забил не Леау, а Мессиас.

- Мой лучший гол? Тот, что я забил в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов, - ответил Леау, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Леау выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, он перешел из французского «Лилля». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Рафаэл Леау
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