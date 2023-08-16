Выступающий за «Милан» португальский форвард Рафаэл Леау рассказал о самом неловком моменте своей карьеры. По его словам, это случилось, когда болельщик поцеловал ему... ногу. Видимо, так сильно он хотел выразить свою благодарность ноге, забившей много важных и красивых голов за «Милан».

- Самый неловкий момент моей карьеры - это когда фанат поцеловал мне ногу, - цитирует слова Леау тик-ток канал The Residency.

Напомним, что за итальянский «Милан» Леау играет с 2019 года, ранее в его карьере были выступления за лиссабонский «Спортинг» и даже сезон за французский «Лилль».