Роналду - идол Леау

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау назвал Криштиану Роналду своим идолом, которому он подражал с детства. Многие считают Леау лучшим нападающим в итальянском чемпионате, хотя это наверняка оспорил бы Виктр Осимхен из «Наполи». Леау спросили, кого он считает лучшим нападающим в футболе.

- Криштиану Роналду, - ответил Леау.

Затем последовал вопрос, кто был его идолом. И Леау дал такой же ответ:

- Криштиану Роналду.

Напомним, что Леау играет за итальянский клуб с 2019 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг» (как и Роналду, кстати), а также провел сезон во французском «Лилле».