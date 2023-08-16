​Крунич дал понять руководству «Милана», что хочет уйти

Похоже, что Раде Крунич, сербский полузащитник с боснийским паспортом, все-таки покинет свой нынешний клуб «Милан», несмотря на явное желание Стефано Пиоли, наставника клуба, видеть его в составе.

За Круничем ведет настоящую охоту турецкий «Фенербахче», который предложил игроку щедрый контракт. Как уточняет турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу, Крунич уже сообщил руководству итальянского клуба о желании сменить рабочее место.

Это означает, что он покинет Италию после почти десяти лет выступлений в ней - в «Вероне», «Эмполи» и «Милане». Впрочем, подождем официальной информации.