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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» избавилась от Лата - он будет выступать в «Мидлсбро»

16 Августа 2023 • 03:21 Комментировать

Итальянская «Аталанта» избавилась от Эммануэля Латте Лата - 24-летнего ивуарийского форварда, который вступил в ряды команды еще в 2016 году, но так и не сыграл ни одного матча в ее составе в итальянском чемпионате, лишь трижды выйдя на замену в Кубке Италии (тем не менее, в одном  из таких появлений он забил «Ювентусу», но «Аталанта» все равно проиграла).

Затем в карьере Латте Лата начались бесконечные аренды по всяким второсортным и третьесортным итальянским клубам, а прошлый сезон он провел в Швейцарии, в «Сент-Галлене».

Сейчас стало известно, что он переходит в «Мидлсбро» на постоянной основе, хотя финансовые условия сделки не разглашаются. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мидлсбро Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Эммануэль Латте Лат
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