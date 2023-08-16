«Аталанта» избавилась от Лата - он будет выступать в «Мидлсбро»

Итальянская «Аталанта» избавилась от Эммануэля Латте Лата - 24-летнего ивуарийского форварда, который вступил в ряды команды еще в 2016 году, но так и не сыграл ни одного матча в ее составе в итальянском чемпионате, лишь трижды выйдя на замену в Кубке Италии (тем не менее, в одном из таких появлений он забил «Ювентусу», но «Аталанта» все равно проиграла).

Затем в карьере Латте Лата начались бесконечные аренды по всяким второсортным и третьесортным итальянским клубам, а прошлый сезон он провел в Швейцарии, в «Сент-Галлене».

Сейчас стало известно, что он переходит в «Мидлсбро» на постоянной основе, хотя финансовые условия сделки не разглашаются.