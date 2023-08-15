​«Фенербахче» сделал новое предложение по хавбеку «Милана»

Полузащитник Раде Крунич в летнее трансферное окно может сменить «Милан» на «Фенербахче». Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, турецкий клуб сделал «россонери» новое предложение по 29-летнему футболисту. «Канарейки» предлагают за трансфер боснийца 7 миллионов евро.

Отмечается, что Крунич уже договорился с «Фенербахче». Теперь футболист ждёт, пока клубы ударят по рукам.

За «Милан» Раде Крунич выступает с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл 125 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.