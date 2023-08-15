​Вейга может перейти в «Наполи» - клуб Серии А улучшил предложение

Полузащитник Габри Вейга до закрытия летнего трансферного окна может сменить «Сельту» на «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, во вторник чемпионы Серии А улучшили своё предложение по 21-летнему футболисту.

Отмечается, что «Сельта» хочет определиться с будущим Вейги до следующей игры, то есть до конца текущей недели. Переговорный процесс между клубами продолжается.

Габри Вейга оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 30 миллионов евро. Молодой полузащитник является воспитанником «Сельты».