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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Наполи» - о Спаллетти: «Дело не в мерзких деньгах, а в принципе»

15 Августа 2023 • 16:29 Комментировать

Лучано Спаллетти в прошлом сезоне привёл «Наполи» к чемпионству, после чего решил взять творческий отпуск. Теперь Спаллетти связывают со сборной Италии, откуда на днях ушёл Роберто Манчини. Проблема в том, что у тренера до сих пор действует соглашение с «Наполи», и он не может работать в другом месте без согласования вопроса со своим клубом.

Между тем, на сайте «Наполи» было опубликовано заявление президента клуба Аурелио де Лаурентиса. В нём функционер сообщил, что он ранее потребовал от Спаллетти соблюдения творческого отпуска, включая штраф за невыполнение этого обязательства.

«Дело не в мерзких деньгах, а в принципе. Это касается не только «Наполи», но и всей итальянской системы, которая должна отказаться от дилетантского отношения к соблюдению правил», - говорится в заявлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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