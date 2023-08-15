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Чемпионат Италии. Серия А

​Паредес и Саншеш завершают переходы в «Рому»

15 Августа 2023 • 15:29 Комментировать

В ближайшее время «Рома» объявит о подписании сразу двух известных полузащитников. Так, состав команды Жозе Моуринью пополнят Ренату Саншеш и Леандро Паредес. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, во вторник португалец и аргентинец находятся в расположении клуба для прохождения медицинского обследования.

29-летний Паредес переходит из «ПСЖ» в «Рому» за 4 миллиона евро. 25-летний Саншеш перебирается тем же маршрутом в аренду за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов евро. Если Саншеш поучаствует в 60% матчей, опция выкупа станет обязательной.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Леандро Паредес Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2023
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