​Паредес и Саншеш завершают переходы в «Рому»

В ближайшее время «Рома» объявит о подписании сразу двух известных полузащитников. Так, состав команды Жозе Моуринью пополнят Ренату Саншеш и Леандро Паредес. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, во вторник португалец и аргентинец находятся в расположении клуба для прохождения медицинского обследования.

29-летний Паредес переходит из «ПСЖ» в «Рому» за 4 миллиона евро. 25-летний Саншеш перебирается тем же маршрутом в аренду за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов евро. Если Саншеш поучаствует в 60% матчей, опция выкупа станет обязательной.