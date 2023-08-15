Из «Милана» уходит бельгийский полузащитник

Полузащитник Шарль де Кетеларе покидает «Милан» и переходит в «Аталанту». По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, стороны подпишут арендное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до окончания сезона-2023/2024.
В ближайшее время бельгийский хавбек пройдет медицинский осмотр в клубе из Бергамо, после чего заключит сделку.
Де Кетеларе является воспитанником академии «Брюгге». В миланский гранд он перешел в прошлом году за 35,5 миллиона евро.
В минувшем розыгрыше Серии А Шарль провел 32 поединка, в которых сделал один результативный пас и получил две желтые карточки.
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