Из «Милана» уходит бельгийский полузащитник

Полузащитник Шарль де Кетеларе покидает «Милан» и переходит в «Аталанту». По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, стороны подпишут арендное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

В ближайшее время бельгийский хавбек пройдет медицинский осмотр в клубе из Бергамо, после чего заключит сделку.

Де Кетеларе является воспитанником академии «Брюгге». В миланский гранд он перешел в прошлом году за 35,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше Серии А Шарль провел 32 поединка, в которых сделал один результативный пас и получил две желтые карточки.