«ПСЖ» нашёл звезду на замену Неймару

«ПСЖ» начал подыскивать замену бразильскому нападающему Неймару. 31-летний южноамериканец близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

По сообщениям журналистов Gazzetta dello Sport, в поле зрения парижского гранда попал вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза. «Старая синьора» готова расстаться с футболистом, если за него предложат 50-60 миллионов евро. Срок действующего контракта Федерико с итальянским грандом истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 21 поединок за туринскую команду. Нападающий отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.