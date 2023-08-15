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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» нашёл звезду на замену Неймару

15 Августа 2023 • 08:52 Комментировать

«ПСЖ» начал подыскивать замену бразильскому нападающему Неймару. 31-летний южноамериканец близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

По сообщениям журналистов Gazzetta dello Sport, в поле зрения парижского гранда попал вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза. «Старая синьора» готова расстаться с футболистом, если за него предложат 50-60 миллионов евро. Срок действующего контракта Федерико с итальянским грандом истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 21 поединок за туринскую команду. Нападающий отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Неймар Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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