Защитник итальянской «Аталанты» Мерих Демирал пополнил ряды «Аль-Ахли», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка должная состояться в течение ближайших суток, также отмечается, что в услугах 25-летнего футболиста были заинтересованы два клуба АПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает турка в 20 миллионов евро.

«Аль-Ахли» в это трансферное окно подписал Эдуара Менди, Франка Кесси, Рияда Мареза, Алана Сен-Максимена и Роберто Фирмино, который смог отметиться тремя забитыми мячами в первом матче чемпионата Саудовской Аравии.