Дзофф: «На Скудетто будут претендовать четыре клуба»

Легендарный итальянский голкипер Дино Дзофф поделился своим мнением о предстоящей борьбе за чемпионский титул. Он считает, что в ней будут участвовать четыре клуба, в том числе и туринский «Ювентус» - бывший клуб Дзоффа.

- По сравнению с прошлым годом я жду много более плотное сражение между четырьмя клубами. Будет битва. «Наполи» остается ориентиром, особенно если останется Осимхен. За ним - «Ювентус» и оба миланских клуба, - цитирует слова Дзоффа fcinter1908.it.

Итальянский чемпионат начнется уже в конце текущей недели, первые матчи состоятся девятнадцатого августа.