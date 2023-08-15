Сакки: «Не хотел верить в уход Манчини»

Бывший наставник итальянской сборной Арриго Сакки, под руководством которого «Скуадра адзурра» добыла серебряные медали на чемпионате мира 1994 года, признался, что расстроен уходом Роберто Манчини с поста наставника национальной команды. Сакки дал понять, что поначалу даже не верил в это.

- Единственное, что я могу сказать вам - что я не поверил в это. Очень разочарован, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

При Манчини, напомним, сборная Италии стала чемпионом Европы в 2021 году - спустя более чем полвека после своей первой победы в этом турнире в 1968 году.